Zukunftsinvestition Roggendorf plant Schulneubau auf ehemaligem Konsumgelände Von Michael Schmidt | 19.10.2023, 15:12 Uhr Auf diesem Areal soll in den nächsten Jahren eine neue Schule entstehen. Foto: Michael Schmidt up-down up-down

In der Gemeinde Roggendorf bahnt sich die nächste Millionen-Investition an. So will die Kommune ein neues Schulgebäude bauen.