Es wäre ein Leichtes gewesen, den Laden während der Umbauarbeiten ganz zu schließen. Überlegt hat Sylvia Illgen das auch kurz, hat sich dann aber dagegen entschieden. „Das wäre tatsächlich der unkompliziertere Weg. Aber ich wollte meinen Kunden dennoch weiterhin die Möglichkeit bieten, bei mir einzukaufen“, erklärt die Inhaberin des Frischemarkts Illgen. Denn der beliebte Edeka Minimarkt ist aus Roggendorf kaum noch wegzudenken und ein fester Bestandteil im Dorf.

Dies bewiesen auch die Stammkunden von Sylvia Illgen, indem sie sich in den vergangenen Wochen und Tagen schon auf den Garagenverkauf vorbereitet haben. „Da ich nicht das ganze Sortiment aus dem Laden in der Garage anbieten werde, hatten viele Sorgen, sie würden zwei Wochen lang auf ihre gewohnten Einkäufe verzichten müssen“, erklärt die Inhaberin. Demnach hätten sich viele, gerade ältere Kunden, mit Waren eingedeckt und freuen sich auf die Wiedereröffnung im gewohnten Umfang.

Garagenverkauf in Roggendorf in abgespeckter Form

Dem Garagenverkauf, der direkt neben dem Frischemarkt stattfinden wird, steht somit nichts mehr im Wege. „Wir werden dort aber alles in reduzierter Form anbieten. So viel Platz habe ich gar nicht in der Garage“, sagt Illgen. In den kommenden Tagen werden ein Kassentisch, ein paar Regale, ein kleiner Kühlschrank sowie eine der Gefriertruhen in der Garage aufgebaut. Anbieten will Sylvia Illgen dann weiterhin Backwaren, Zeitschriften, Getränke und einiges an Konserven. Zwei Einschränkungen wird es allerdings geben. So kann der Minimarkt in Roggendorf vom 28. August bis 13. September den Service Lotto und Post nicht anbieten. Lottospielern empfiehlt Sylvia Illgen daher, bereits im Voraus zu tippen.

So wird der Edeka in Roggendorf nach den Umbauarbeiten nicht mehr aussehen.

Nun wird das Geschäft dank der Unterstützung durch die Landesinitiative „Neue Dorfmitte MV“ umfangreich modernisiert. Dabei werde eine Summe im fünfstelligen Bereich investiert, verriet Inhaberin Sylvia Illgen. „Wir sind gerade dabei, den ganzen Laden leerzuräumen. Das ist jede Menge Arbeit“, so Illgen. Denn der gesamte Boden soll ebenfalls erneuert werden. Auch wenn der Fliesenboden viele Jahre treue Dienste geleistet hat, so freut sich die Inhaberin auf einen modernen Vinylboden.

Des Weiteren bekommen die Wände einen neuen Anstrich und die alten Regale werden gegen neue ausgetauscht. „Gerade gestern waren bereits Fachkräfte der Ladenbaufirma hier, die sich schon mal einen Plan gemacht haben, wie man die neuen Regale am besten aufstellt“, so die Inhaberin. Aber auch die alten, in die Jahre gekommenen Regale werden nicht einfach weggeworfen. Denn diese haben einen Abnehmer gefunden und erhalten somit ein zweites Leben.