Seit Jahren feiern die Roggendorf ihr eigenes Fest. Vor einigen Jahren sang auch ein Helga Hahnemann-Double dabei. Foto: Maik Freitag

Dorffest vom 21. bis 23. Juli Roggendorf feiert mit Roland-Kaiser-Double und Wasserrutsche

In Roggendorf wird es am Wochenende auf jeden Fall nass. Selbst wenn kein Regen fällt, sorgt eine Wasserrutsche zumindest für die kleinen Besucher für Spaß beim dreitägigen Dorffest, das am Freitagabend beginnt.