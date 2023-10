Aus. Schluss. Vorbei. Das 25. Mächtigkeitsspringen auf dem Gadebuscher Zuchthof war am Sonnabendabend zugleich das letzte, das offiziell zum Programm des viertägigen Pferdespringturniers gehört. Der aus Eicklingen im niedersächsischen Landkreis Celle angereiste Carsten Titsch gehört als Sieger somit auch zum Kreis der Gewinner dieser schwersten Prüfung in Gadebusch. Mit seinem Pferd Carl-O übersprang er als einziger 2,05 Meter und blieb damit fehlerfrei.

Dennoch ließ Veranstalter Lothar Makowei einen kleinen Hoffnungsschimmer offen. „Wir bemühen uns natürlich, dieses tolle Springen irgendwie im Programm zu erhalten“, erklärte er.

Darum wird das Mächtigkeitsspringen in Gadebusch gestrichen

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung hat das Springen allerdings aus tierschutzrechtlichen Gründen aus ihren Regularien ab 2024 gestrichen. Grund: Weder Pferd noch Reiter sehen beim Anlauf die andere Seite der Mauer. Das bedeutet höchste Anforderungen an beide – zu gefährlich für das jeweilige Pferd-Reiter-Paar.

Mitveranstalter André Holste kann die Entscheidung zum Teil verstehen. „Es ist wirklich immer schwierig, Reiter und Pferde für diese Prüfungen zu gewinnen. Wir hatten heute elf, das ist nicht wirklich viel, aber normal“, erklärte er. Den Zuschauern hingegen gefiel die atemberaubende Show. Schon bei der Anfangshöhe von 1,65 Meter fielen die ersten Stangen und somit die Pferd-Reiter-Paare aus.

Mehr als 1000 Besucher verfolgten das letzte Mächtigkeitsspringen in Gadebusch. Foto: Maik Freitag

Im letzten Stechen dieser Prüfung waren mit dem späteren Sieger Carsten Titsch sowie Lukas Burmeister und Fynn Jesse-Hess noch drei Paare dabei, Titsch blieb als einziger fehlerfrei und gewann. Der Rekord von 2,25 Meter aus dem Jahr 2007 blieb allerdings unangetastet.

„Es war ein schöner Schluss dieser Prüfung mit einem Sieger“, erklärte Lothar Makowei. Denn in der Vergangenheit hatte es auch schon mehrere Sieger gegeben. „Wenn es zu hoch wurde und den Reiter das Springen zu gefährlich war, hat man sich auch oft geeinigt, den ersten Platz zu teilen“, sagte André Holste.

Im Showprogramm ließen die Reiter die Glocken von Rom erklingen. Foto: Maik Freitag

Für den Veranstalter und „Erfinder“ des mittlerweile 29. Gadebuscher Springturnieres, Lothar Makowei, bleibt dieses Springen trotzdem immer in guter Erinnerung. Denn die Organisatoren hatten nicht nur für ein tolles Showprogramm mit Pyrotechnik und dressiertem Pony gesorgt, sondern auch viele ehemalige Sieger der vergangenen 24 Mächtigkeitsspringen eingeladen.

Überraschung für den „Macher" des Turnieres Lothar Makowei (rechts): Viele ehemalige Sieger der vergangenen 24 Mächtigkeitsspringen kamen nach Gadebusch. Foto: Maik Freitag

„Das ist ein toller Abend. Ich war erst kurz vorher eingeweiht worden und bin überrascht, was man hier auf die Beine gestellt hat“, sagte ein zu Tränen gerührter Zuchthof-Betreiber. Zu den Siegern und somit auch anwesenden Reitern gehörten nicht nur Sohn Philipp (ein Sieg/am Sonnabend Platz 5), sondern auch Schwiegersohn Thomas Kleis, der gleich viermal das Mächtigkeitsspringen gewann, am Sonnabend aber nicht an den Start ging.

Mehr als 150 Pferde in Gadebusch am Start

Mit dem traditionellen Großen Preis der Stadt Gadebusch sowie vier tollen Tagen Pferdesport mit mehr als 150 Pferden, 21 Prüfungen und 750 Nennungen ging das Turnier am Sonntagabend schließlich zu Ende.