Enrico Groth köpfte in der 63. Minute das 5:0. Kurz darauf brach der Unparteiische das Spiel ab. FOTO: Maik Freitag Rehnaer SV Spielabbruch und drei Punkte für den Rehnaer SV Von Maik Freitag | 01.05.2022, 15:27 Uhr

Wer am Sonnabend erst zur zweiten Halbzeit auf den Rehnaer Sportplatz kam, um sich das Landesklasse-Spiel zwischen Gastgeber Rehnaer SV und der Reserve des VfL Blau-Weiß Neukloster anzuschauen, rieb sich beim Durchzählen der Spieler verwundert die Augen. Nur noch sechs Feldspieler und ein Torwart spielten für die Gäste, die bis zur Halbzeit 0:3 zurücklagen. Viel Freude hatten die zu spät kommenden Zuschauer dann allerdings nicht mehr am Spiel. Denn der Unparteiische beendete die Partie beim Stand von 5:0 für den RSV nach gut 70 Minuten. Trotzdem lagen sich die Spieler beider Mannschaften anschließend in den Armen. Der RSV bedankte sich damit für die außerordentliche Fairness der Gäste.