Diese Tor könnte sich bald für echte Baufahrzeuge öffnen. Denn in Brützkow bei Rehna soll neues Bauland entstehen. FOTO: Michael Schmidt Pläne für Brützkow Agrarstützpunkt bei Rehna könnte Wohnparadies werden Von Michael Schmidt | 20.05.2022, 14:01 Uhr

Für einige Familien könnte der Traum von einem eigenen Haus in Erfüllung gehen. So plant die Stadt Rehna neue Baugrundstücke am südlichen Rand des Ortsteiles Brützkow. Pläne für Gletzow wurden hingegen fast vollständig verworfen.