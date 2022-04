Zwischen Schönberg und Rehna befindet sich eine der größten Solaranlagen in Nordwestmecklenburg. FOTO: Michael Schmidt Klimaschutz Rehna rüstet sich für Tag der Erneuerbaren Energien am 30. April Von Michael Schmidt | 26.04.2022, 16:01 Uhr

E-Autos testen, Solar-Windmühlen bauen oder Tipps von einem Energieberater ergattern - dies und vieles mehr wird am kommenden Sonnabend in Rehna möglich sein. Aktionen gibt es auch in Grevesmühlen und Schwerin.