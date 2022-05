Auch am Montag gab es in Supermärkten in Nordwestmecklenburg Probleme bei der Zahlung mit EC-Karte. FOTO: Michael Schmidt Probleme mit EC-Kartenzahlung Störungen in Gadebusch und Rehna führen zu skurrilen Szenen Von Michael Schmidt | 30.05.2022, 17:18 Uhr

Auch wenn mit Hochdruck an der Beseitigung der Probleme gearbeitet wird, so gibt es in vielen Orten noch immer Störungen beim Bezahlen mit EC-Karte. In Carlow wiederum ist das Problem behoben.