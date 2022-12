Am 1. Januar 2020 stürzten sich insgesamt 408 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in die 5 Grad kalte Ostsee. Foto: Maik Freitag up-down up-down Neujahrsbaden in Boltenhagen Ostseebad geht am Neujahrstag auf eisige Rekordjagd Von Maik Freitag | 28.12.2022, 12:53 Uhr

Drei Jahre ist es am 1. Januar 2023 her, dass sich hunderte Wagemutige am Strand des Ostseebades Boltenhagen in die See wagten. Am Sonntag ist es wieder so weit. Das 23. Neujahrsbaden an der Seebrücke steht an.