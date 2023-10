Von Pokrent bis Wedendorfersee Neugegründete Kinderfeuerwehren in der Region haben hohen Zulauf Von Sarah Heider | 16.10.2023, 15:02 Uhr Die Kinderfeuerwehr Gadebusch hat eigene Einsatzkleidung bekommen. Foto: Sebastian Otto up-down up-down

Die Feuerwehren Gadebusch und Wedendorfersee gründeten in diesem Jahr ein neues Angebot für Kinder und Jugendliche. In der Gemeinde Pokrent wurde die Kinderfeuerwehr ein Jahr alt. Eines haben sie alle gemeinsam: Die Betreuer hatten nicht mit so einer hohen Anzahl an Anmeldungen gerechnet.