Chris Lutzig von der gleichnamigen Fleischerei kommt seit 2016 regelmäßig nach Gadebusch. Er freut sich über das neue Format des Marktes. Foto: Sarah Heider up-down up-down Marktzeit in Gadebusch Neuer Wochenmarkt auf dem Rathausplatz: Händler wollen Angebote anpassen Von Sarah Heider | 18.04.2023, 11:28 Uhr

Die Premiere kam gut an. Bei der zweiten Marktzeit am 20. April in Gadebusch erwarten die Besucher dennoch kleine Änderungen.