In Gadebusch können sich Einwohner wieder verwundert die Augen reiben. Denn in ihrer Stadt gibt es scheinbar einen neuen Weg – und nur die wenigsten Gadebuscher haben dies bislang mitbekommen.

Konkret geht es um den vermeintlichen Güstrower Weg, der bislang nicht in der Münzstadt existierte. Nun taucht dieser Wegesname aber auf einem Spielplatz-Schild in weißen Lettern auf grünem Grund auf. Errichtet wurde es im Ortsteil Güstow und es enthält eine Reihe von Verboten.

Direkt neben dem Spielplatz befindet sich derzeit eine Baustelle.

Diese reichen vom Verbot der illegalen Müllentsorgung, dem Fernhalten von Tieren bis zum Rauchverbot. Außerdem sei die Ruhezeit zu beachten. Wer sich an diese Vorgaben nicht hält, muss Konsequenzen fürchten. „Zuwiderhandlungen haben einen Platzverweis zur Folge und werden zur Anzeige gebracht!“, ist auf dem Schild zu lesen.

Bürgermeister Arne Schlien und Güstower nehmen es mit Humor

Dass das fehlerbehaftete Güstrow-Schild überhaupt aufgestellt wurde, sei schade. „Uns war bereits zuvor aufgefallen, dass der verkehrte Name darauf steht. Aber Güstrow und Güstow haben ja schon viele Einheimische durcheinandergebracht“, meint Bürgermeister Arne Schlien. Insofern sei das Ganze wohl nicht ganz so dramatisch. Den Kindern sei es wohl ohnehin egal, was auf dem Schild stehe. „Die Hauptsache ist doch, dass sie dort spielen können“, so Arne Schlien.

Mit Humor nehmen auch Einwohner des Ortsteils Güstow den Fauxpas. „Ich hätte nie gedacht, dass Güstrow so nahe sein kann“, meint ein Anlieger. Einem anderen Herrn war der Fehler bislang noch nicht einmal aufgefallen. Er habe sich nur gewundert, warum plötzlich so viele Fotos von dem Spielplatz-Schild gemacht würden. Dann begab auch er sich zu Fuß auf den Weg, um nach Güstrow in seinem Güstow Ausschau zu halten.

Aus Johannes Stelling wurde in Gadebusch Johann Stelling

Mit den Straßennamen ist das ohnehin so eine Sache. Kurioses Beispiel ist die Stelling-Straße in Gadebusch. Bürgermeister Arne Schlien: „Auf Schildern steht zwar Johann-Stelling-Straße. Der gute Mann hieß aber Johannes Stelling.“ Und er war von 1921 bis 1924 Ministerpräsident von Mecklenburg-Schwerin. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme wurde Johannes Stelling 1933 gefoltert und erschossen.

Einige Gadebuscher hätten bis heute in Dokumenten Johannes-Stelling-Straße als Anschrift stehen, andere Johann-Stelling-Straße. „Genau genommen wären das zwei verschiedene Straßen“, verdeutlicht Arne Schlien. Das sei vielen Gadebuschern aber vermutlich nicht bewusst.

Schlagsdorf kann mit Heiligeland auftrumpfen

Kuriositäten gibt es auch aus anderen Regionen zu berichten. So existiert etwa das Heiligeland in der Gemeinde Schlagsdorf. Der Ort gehörte damals zum Fürstentum Ratzeburg und damit zum Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz.

Die Herkunft des Ortsnamens sei aber bisher nicht eindeutig geklärt. „Vielleicht ist er von einem über den Viehställen und Kammern im niedersächsischen Haus gelegenen Raum, dem sogenannten Eilige, abgeleitet. Oder er deutet vielleicht auf ein früheres wendisches Heiligtum hin. Dann wäre die hochdeutsche Übersetzung mit ,Heiligeland‘ richtig. Aber wie will man das heute noch nachprüfen?“ heißt es dazu auf der Internetseite des Amtes Rehna.