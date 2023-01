In Gadebusch gingen auch am Montag die Reparaturen nach Kabelschäden weiter. Auch vor der Heinrich-Heine-Schule behob ein Mitarbeiter des Rehnaer Unternehmens Wroblewski einen Schaden. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Teure Fehlersuche geht weiter Neue Schäden in Gadebusch und Mühlen Eichsen kommen zum Vorschein Von Michael Schmidt | 30.01.2023, 16:42 Uhr

Was kommt noch? Nach Erdarbeiten sind weitere Kabelschäden in Gadebusch ans Tageslicht gekommen. Auch in Mühlen Eichsen wird wieder gebuddelt, da es dort seit Wochen teilweise zappenduster ist.