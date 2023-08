Neue Woche, neue Straßenbaustellen. In Nordwestmecklenburg müssen Autofahrer vom 14. August an mit weiteren Verkehrseinschränkungen rechnen. Zudem wird ein 8,5 Kilometer langer Autobahnabschnitt in den kommenden Monaten für etwa 15 Millionen Euro saniert.

Staugefahr auf A20 zwischen Groß Sarau und Genin

Die Millionen-Investition betrifft die A20 zwischen den Anschlussstellen Groß Sarau und Genin. Dort sollen nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes beide Fahrbahnen bis Ende Dezember 2023 erneuert werden. Dabei werden die Deck- und Binderschicht ausgetauscht.

Lesen Sie auch: A20 bei Tribsees beidseitig frei

„Die Investitionskosten belaufen sich nach heutigem Stand auf zirka 15 Millionen Euro“, teilte Thomas Braune von der Autobahn GmbH auf Anfrage der SVZ mit. Nach seinen Angaben haben die Fahrbahnen nach mehr als 18 Jahren das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht und müssen erneuert werden.

Ob auf der A20 oder auf der B104 – gleich mehrere Baustellen gibt es derzeit in der Region. Foto: STEPMAP, 123MAP, OPENSTREETMAP, ODBL_STEPMAP Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Während der Bauphase wird es zwei Fahrstreifen Richtung MV und einen Fahrstreifen Richtung Lübeck geben. Autofahrer sollten daher mehr Zeit für ihre Touren einplanen.

Gesperrte B104 Lützow-Gadebusch stellt Autofahrer und Anwohner vor Probleme

Erneuert wird seit inzwischen drei Wochen die B104 zwischen Lützow und Gadebusch. Eigentlich sollten die Arbeiten am 11. August beendet sein. „Aufgrund der schwierigen Witterungsverhältnisse dauern die Sanierungsarbeiten auf der Bundesstraße 104 voraussichtlich bis Dienstag, 15. August, an. So lange muss auch die Vollsperrung des Streckenabschnittes aufrechterhalten werden“, kündigte das zuständige Straßenbauamt an.

Nicht nur Autofahrer sind genervt, sondern auch Bewohner umliegender Orte wie Kaeselow. Sie fühlten sich seit Beginn der Bauarbeiten von der Außenwelt abgeschnitten, müssten kilometerlange Umwege oder eine Abkürzung über eine Schlaglochpiste durch einen Wald nach Rosenow in Kauf nehmen. „Ich finde das unmöglich“, meinte am Sonntag eine Einwohnerin aus Kaeselow.

Urlauber aus Düsseldorf wich auf den Radweg an der B104 aus

Auch ortsfremden Kraftfahrern bereitet die Sperrung der B104 Probleme, wie am Wochenende deutlich wurde. Urlauber aus Düsseldorf vertrauten offenbar ihrem Navi und standen plötzlich vor der Straßenabsperrung in Gadebusch. Sie wendeten auf der neu asphaltierten, aber noch gesperrten B104, wichen dann auf einen Radweg aus und fuhren von dort auf eine Straße Richtung Gewerbegebiet.

Dieser Autofahrer aus Düsseldorf wusste am Sonntag auf der neu asphaltierten und noch gesperrten B104 nicht mehr weiter. Kurz vor Gadebusch kürzte er über einen Radweg ab. Foto: Michael Schmidt Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Sperrungen in Carlow, zwischen Upahl und Testorf sowie in Botelsdorf

Neu auf der Liste der Straßenbaustellen ist die L02 in Carlow. Vom 14. bis 25. August wird dort ein 363 Meter langen Streckenabschnitt instandgesetzt. Eine Umleitung soll über Raddingsdorf, Schönberg, Rehna und umgekehrt erfolgen.

Im selben Zeitraum plant das Straßenbauamt Schwerin die Erneuerung der L031 zwischen Upahl und Testorf. Diese Straße wird auf einer Länge von 3,3 Kilometern gesperrt sein. Autofahrer sollen eine Umleitungsstrecke über Bobitz und Groß Krankow nutzen.

Vom 14. August an ist voraussichtlich auch die Ortsdurchfahrt Botelsdorf in der Gemeinde Veelböken dicht. Die Straßen des Ortes werden auf einer Gesamtlänge von 805 Metern saniert. Zusätzlich werden am Dorfteich, im Mannhagener Weg und in der Dorfstraße die Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert.