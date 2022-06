Mit viel Spaß lernten die Kinder der Kita am Burgsee ihr musikalisches Empfinden kennen. FOTO: Tim-Julius Berchtold Segel setzen für Inklusion in Gadebusch Mobile Musikwerkstatt begeistert Kinder der Kita am Burgsee Von Tim-Julius Berchtold | 16.06.2022, 15:10 Uhr

Durch selbstgebaute Instrumente erhalten Kinder der Kita am Burgsee einen etwas anderen Zugang zu Musik. Am Sonnabend treten sie gemeinsam mit einer Trommelgruppe des Arche-Hofs Kneese in Gadebusch auf.