Ausflugstipp Musik und Führungen am Tag des offenen Denkmals in Gadebusch Von Michael Schmidt | 05.09.2023, 15:54 Uhr Der Tag des offenen Denkmals könnte am Sonntag auch in Gadebusch zahlreiche Besucher anlocken. Archivfoto: Holger Glaner up-down up-down

Der Tag des offenen Denkmals steht in diesem Jahr unter dem Motto „Talent Monument“ und findet am Sonntag, 10. September, statt. Dabei können sich Besucher in Gadebusch auf Führungen durch das Schloss und Musik freuen.