Seit dem Wochenende befindet sich das Ortsschild von Mühlen Eichsen in Schieflage. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Ärger an der B208 Mühlen Eichsen sorgt mit schiefem Schild für Aufsehen Von Michael Schmidt | 22.01.2023, 12:23 Uhr

Schon wieder gibt es Ärger um Schilder. Dieses Mal in Mühlen Eichsen, wo ein Ortseingangsschild in Schieflage geraten ist. Möglicherweise waren Halbstarke am Werk.