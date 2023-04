Digitalboxen zählen mit zu den technischen Herzstücken von Internetanlagen. Eine fehlerhafte Konfiguration der kundeneigenen Hardware soll zu dem Internetausfall geführt haben. Symbolfoto: Michael Schmidt up-down up-down Schule war zwei Wochen ohne Netz Hardware-Probleme führten zum Internetausfall in Mühlen Eichsen Von Michael Schmidt | 19.04.2023, 13:07 Uhr

In Mühlen Eichsen mussten 250 Schüler und 20 Lehrer auf das Internet verzichten. Nun ist offenbar klar, was zu dem Internetausfall führte. Mehr noch: Auch eine Schule in Gadebusch hatte mit Problemen zu kämpfen.