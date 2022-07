Geben im Gadebuscher Reisebüro Tipps für den Sommerurlaub: Birgit Rick (l.) und Angela Bartel. FOTO: Tim-Julius Berchtold up-down up-down Reisebüro in Gadebusch Diese Urlaubsorte sind bei Nordwestmecklenburgern beliebt Von Tim-Julius Berchtold | 05.07.2022, 15:43 Uhr

Nach zwei Corona-Sommern in Folge wollen viele Menschen wieder in den Urlaub. Einige Reiseziele kommen für Urlauber ohne Impfung dabei nicht in Frage. Eine aktuelle Entwicklung bereitet den Reisebüros Kopfzerbrechen.