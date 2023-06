Die Ausfahrt ging zunächst Richtung Neubauhof und dann weiter nach Rögnitz. Foto: Maik Freitag up-down up-down Mit Video: Riesiges Spektakel Simson-Treffen in Gadebusch lockt 2000 Gäste an Von Maik Freitag | 03.06.2023, 18:02 Uhr

Der Kult um Simson-Mopeds hält auch mehr als 30 Jahre nach dem Ende der DDR an. Fast 900 Fahrer von Habichten, Schwalben, Spatzen oder S51 nahmen am 19. Simson-Treffen. Insgesamt lockte das Spektakel 2000 Gäste an.