Stimmgewaltiges Konzert Don Kosaken singen in der Vietlübber Kirche Von Maik Freitag | 25.09.2023, 16:13 Uhr Die Maxim Kowalew Don Kosaken gastieren am Dienstag, 26. September, in der Vietlübber Kirche. Foto: Maik Freitag

Stimmgewaltig wird es am Dienstag, 26. September, in der Kirche Vietlübbe zugehen. Hier singen ab 19 Uhr die Maxim Kowalew Don Kosaken. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.