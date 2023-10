Gruselfilm im Gotteshaus Kirche in Groß Salitz zeigt Stummfilm-Klassiker mit Orgelmusik Von Paul Lukas Primke | 02.10.2023, 15:30 Uhr Die mehr als 200 Jahre alte Orgel in der Kirche von Groß Salitz wird am 7. Oktober erneut bei einer Stummfilmvorführung erklingen. Foto: Michael Schmidt up-down up-down

In Groß Salitz verwandelt sich die Kirche am 7. Oktober erneut in einen Kinosaal. Gezeigt wird der Stummfilm „Das Cabinet des Dr. Caligari“ mit musikalischer Begleitung auf einer historischen Orgel.