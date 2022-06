Will in Kneese investieren: Lutz Martin aus Hamburg. FOTO: Michael Schmidt Wohntrend Hamburger Familienvater plant Tiny Houses auf Forsthof Kneese Von Michael Schmidt | 22.06.2022, 14:55 Uhr

In der Schaalsee-Region will Lutz Martin ein Herzensprojekt umsetzen. Der Familienvater aus Hamburg erwarb den Forsthof Kneese und will einen Millionen-Betrag investieren.