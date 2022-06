Auch Kunst kann gegen Leerstand helfen. So werden in einem ehemaligen Laden Kunstwerke von Gadebuscher Gymnasiasten gezeigt. FOTO: Michael Schmidt Stadtentwicklung Gadebusch setzt auf neue Lösungswege im Kampf gegen den Leerstand Von Michael Schmidt | 06.06.2022, 12:58 Uhr

Nachdem in den vergangenen Jahren in Gadebusch mehrere Geschäfte geschlossen wurden, gibt es nun ein Projekt, an dem sich Bürger beteiligen können.