Gadebusch Lebendiger Adventskalender mit märchenhaftem Auftritt Von Maik Freitag | 04.12.2022, 16:02 Uhr

Märchenhaft wurde es im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders in der vergangenen Woche. An der Sparkasse in der Steinstraße wurde das „Tischlein deck dich“ im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders enthüllt.