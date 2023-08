Werben um Arbeitskräfte mal anders: Während eines dreitägigen Kultur- und Kreativfestivals im „Zukunftsschloss Gadebusch“ – kurz „zusch festival“ – will der Landkreis Anfang September um die Gunst von ehemaligen und neuen Nordwestmecklenburgern buhlen. Willkommens-Stammtisch, Workshops und Beratungsangebote für Soloselbständige der Kreativ-Branchen sollen dabei helfen.

Drei Tage lang dreht sich beim „zusch festival“ der gemeinnützigen Gesellschaft Kultursegel im September in Gadebusch alles um Kreative und Kreativität. Mit von der Partie ist auch das Welcome Service Center (WSC) vom Landkreis Nordwestmecklenburg, um zugezogene Fachkräfte aus anderen Regionen im Landkreis Nordwestmecklenburg zu begrüßen und potenzielle neue Einwohner zu werben.

Zwischen Workshops und Willkommens-Stammtisch

„Wir möchten Zugezogene mit Einheimischen vernetzen und zeigen, wie viele tolle, kreative und lebenswerte Angebote und Aktivitäten es in der Region gibt. Wir sind ein Land zum Leben und dafür steht das Festival in besonderer Weise“, bekräftigt Martin Kopp, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg (WFG MWM), die das Welcome Service Center betreibt.

Am Sonntag, den 3. September, erwartet die Teilnehmer unter anderem ab 9 Uhr der „zusch brunch“. Dieser soll den Zuzüglern und Rückkehrern nach Aussage von WSC-Mitarbeiterin Elisabeth Gutsch eine Plattform zum Austausch im Umfeld des Gadebuscher Schlosses bieten. Dazu soll es Workshops und einen Willkommens-Stammtisch des Landkreises sowie ab 10 Uhr verschiedene Beratungsangebote des Landkreises geben.

Weitere Infos zum „zusch festival“ gibt es im Internet unter der Adresse www.zusch-festival.de.