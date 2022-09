In Dragun lebt und arbeitet die Künstlerin Regina Zacharski. Am 3. Oktober öffnet sie ihr Atelier für Besucher. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Veranstaltungstipp Zeitgenössische Kunst in Dragun, Rehna und weiteren Orten in NWM Von Michael Schmidt | 28.09.2022, 15:19 Uhr

In mehr als 100 Orten in MV können Interessierte vom 1. Oktober an in die zeitgenössische Kunst eintauchen. Wir zeigen, wer in Nordwestmecklenburg seine Werke ausstellt.