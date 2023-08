Wenn am Freitag, 1. September um 17 Uhr in der Aula auf dem Gadebuscher Schlossberg Dudelsackmusik ertönt, ist die erste Kulturnacht des Kultursegelvereins Gadebusch eröffnet. Zum ersten Mal lädt die gemeinnützige Firma zu einem dreitägigen Spektakel in die Altstadt der Münzstadt ein. Dabei kann man tanzen, feiern, diskutieren oder auch kreativ tätig werden. Der Schweriner Ralf Gehler, Musikwissenschaftler und Dudelsackspieler, eröffnet das Festival. Anschließend können Besucher an sechs Punkten in der Altstadt alle 30 Minuten andere Überraschungen erleben.

Filme wird es zum Auftakt am Freitag in der Aula geben. Im Restaurant „Der Schwedenkönig“ in der Lübschen Straße soll zum gleichen Zeitpunkt Jazz-Musik gespielt werden. Hier spielt die Band „Jazz and beyond“. Wer es klassischer mit Trompete und Orgel mag, ist in der Stadtkirche richtig, zur Lesung mit Everest Girard geht es in die Buchhandlung Schnürl & Müller. „Es ist ein sehr reichhaltiges Programm. Für jeden Gast wird etwas dabei sein. Wir freuen uns riesig darauf“, sagt der Vorsitzende des Kultursegelvereins, Karl-Friedrich Wendorf.

Kinder- und Familiennachmittag am Sonnabend

Das erste „zusch festival – nordisch. kreativ. kulturell“ findet am Sonnabend seine Fortsetzung mit einem Kinder- und Familiennachmittag von 10 bis 18 Uhr auf dem Gadebuscher Schlossberg. Geplant sind unter anderem eine Familienführung durch das Schloss, eine Bastelstraße oder auch Kinder-Yoga und Soundpainting. „Geplant ist alles im Freien, bei schlechtem Wetter können wir aber auch spontan in die Aula wechseln“, erklärt Karl-Friedrich Wendorf.

Mehr Informationen: Was wird am Freitag, 1. September, in der Kulturnacht geboten

17 Uhr: Festival-Auftakt mit Musik und Tanz, Ralf Gehler u.a. im Aulagebäude auf dem Schlossberg 18-21 Uhr: Kulturnacht mit Film, Tanz und Live-Musik in der Altstadt an sechs Orten, Programmstart alle 30 Minuten – so kannst Du alle sechs Orte besuchen & die Vielfalt genießen, Getränke- und Snackangebot im Restaurant „Zum Schwedenkönig“ und auf dem Schlossberg Aulagebäude auf dem Schlossberg

Kurz-Film „Niemals wieder los“

Sarah Bardehle - Regisseurin

Marcus Wojatschke - Kameramann, Editor und Produzent Museumsanlage

Live-Musik

Ralf Gehler und Wolfgang Meyering - Saiteninstrumente, Dudelsack, Ziehharmonika

Eine musikalische Zeitreise durch die traditionelle Musik Norddeutschlands Mit Gesang und verschiedenen Volksmusikinstrumenten nehmen Wolfgang Meyering und Ralf Gehler die Konzertgäste mit auf die Reise durch die Welt der traditionellen Musik Norddeutschlands. Die Musiker sind Mitglieder der Gruppen „Malbrook“ und „Spillwark“ und bekannt als Organisatoren des Windros-Festivals in Schwerin-Mueß. Es erklingen verschiedene Saiteninstrumente, Dudelsäcke und die Ziehharmonika. Die meisten Lieder sind auf Plattdeutsch. Leerstand in der Mühlenstraße 8

Improvisation-Performance „Gegensätze“

Künstlerkollektiv „Ad Hoc“

Marie-Laure Fiaux und Friederike Wendorf In einer Mischung aus Improvisation, Choreographie und Erfahrung entwickelt das Schweriner Kollektiv künstlerische Interventionen und Performances an spannenden Orten. Stadtkirche Gadebusch

Live-Musik „crossing borders“

Duo Zia

Marcus Rust, Trompete

Christian Grosch, Orgel Auf der Suche nach neuen Klängen forschen die zwei Musiker nach einem Klang der Gegenwart. Dabei spielen Traditionen eine wichtige Rolle. Sie dienen oft als Ausgangspunkt für ihre musikalischen „Expeditionen“. In ihrer Musik verbinden sich jahrhundertealte christliche Melodien mit zeitgenössischem Jazz, gehen Tradition und Moderne eine lyrische Liaison ein. Es ist der Versuch, das Fremde zu berühren, ohne es zu vereinnahmen oder zu zerstören. Buchhandlung Schnürl & Müller

Lesung Everest Girard Zum Schwedenkönig

Live-Musik „Jazz and beyond“, Christoph Möckel, Saxophon, Tobias Altripp, Piano, Henning Schiewer, Bass, Rafa Müller, Schlagzeug ab 21:30 Uhr: Jam Session mit den Künstlern der Kulturnacht & Live-Elektronik mit Kian Jazdi in der Aula auf dem Schlossberg

Außerdem erzählen MV-Rückkehrer und Zugezogene, warum sie in Mecklenburg-Vorpommern leben und arbeiten. Dabei wird sondiert, wie die Ansiedlung innovativer „Köpfe“ noch besser gelingen kann. Außerdem werden Politiker einiger Fraktionen politische Strategien für die Zukunftsbranche Kultur- und Kreativwirtschaft in Stadt und Land erläutern und zu einer Diskussionsrunde einladen.

Nachdem am Abend verschiedene musikalische Höhepunkte warten, geht es am Sonntag um 10 Uhr gleich mit dem Kinderprogramm weiter. Weitere Informationen zum Festival gibt es hier.