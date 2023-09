Hagebutten, Lampionblumen, aber auch Hopfen und alle vier Getreidesorten haben die Mitglieder des Krembzer Dorfvereins an ihre Erntekrone gebunden. In einer mehrstündigen „Garagenarbeit“ entstand so ein mehr als 70 Kilogramm schweres Unikat. „Wir wollten die Krone dieses Jahr mal etwas anders aussehen lassen. Deshalb sind Hopfen und Lampions dabei“, erzählt Rebecca Thiele. Zusammen mit Petra Bünger-Lundt, Nadine Wilm und Heidelore Lübbert bastelte sie an einem Abend das Aushängeschild des Erntefestes in einer Krembzer Garage.

Die Krone wurde in diesem Jahr etwas anders in Szene gesetzt. Foto: Maik Freitag

„Die Erntekrone führt immer unseren Ernteumzug an. Sie wird von starken Männern auf Heugabeln getragen und nicht auf einem Anhänger durchs Dorf gefahren“, erklärt Petra Bünger-Lundt. Starten soll der Ernteumzug mit der Musik der Deutschen Jugend-Brass-Band aus Lübeck am Sonnabend, 23. September, um 14 Uhr. Bis dahin sollten weitere Helfer jede Menge Kuchen gebacken und im Dorfgemeinschaftshaus abgegeben haben. Denn wenn der gut zweistündige Umzug wieder zum Startpunkt zurückgekehrt ist, gibt es für alle Beteiligten jenen Kuchen zusammen mit Kaffee.

Team Swantje sorgt für Kinderanimation

Gleichzeitig können auch Kinder wieder zahlreichen Spielen nachgehen. Denn mit dem Team Swantje haben die Frauen des Dorfes ein veranstaltungserprobtes Team mit ins Boot geholt, das für Spaß sorgen wird. „Es wird zahlreiche Kinderspiele und natürlich eine Hüpfburg geben“, erklärt Rebecca Thiele. Der Erntetanz für jedermann am Abend rundet den ersten Tag ab. „Es würde mich freuen, wenn die Einwohner wieder so schön ihre Vorgärten schmücken“, sagt Petra Bünger-Lundt.

Erst mussten kleine Sträuße gebunden werden. Das machten auch Nadine Wilm (rechts), Heidelore Lübbert und Rebecca Thiele (links). Foto: Maik Freitag

Wer nach diesem Sonnabend immer noch nicht genug hat, sollte sich am Sonntag schleunigst wieder auf den Weg zum Dorfgemeinschaftshaus machen. Denn dort geht es um 10 Uhr mit dem beliebten Frühschoppen weiter. Wie in jedem Jahr haben die Krembzer auch dabei einen Überraschungsgast auf dem Programm.

„Wir sagen aber nicht, wer es ist. Aber es wird auf jeden Fall wieder lustig“, verspricht Rebecca Thiele. Auch die abschließende Tombola hat es in sich. Denn hier gibt es nicht nur zwei lebendige Hähne zu gewinnen, sondern auch Säcke voller Kartoffeln und große Kürbisse. „Es soll ja einen Erntefestcharakter haben“, erzählt Nadine Wilm.