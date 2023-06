Auf der Sensibilitätsstraße ging es über Tannenzapfen, Murmeln oder auch Modder. Foto: Maik Freitag up-down up-down Glücksrad, Torschuss und kreative Toilettenrollen Krembzer Kinder sind auf erstem Fest gefordert Von Maik Freitag | 18.06.2023, 14:27 Uhr

Laufen über Tannenzapfen, drehen am Glücksrad oder das Testen der Schussstärke – dies und vieles mehr konnten Kinder bei einem Premierenfest in Krembz am Sonnabend ausprobieren.