Im Güstower Weg in Gadebusch wird vom 5. Juni an gebaut. Bauleiter wird Stefan Kröplin (2.v.r.) von der Firma TSS Straßen- und Tiefbau Schwerin sein. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Nach Spatenstich in Groß Molzahn Auch Kreisstraßen in Gadebusch und Großenhof werden zu Baustellen Von Michael Schmidt | 22.05.2023, 12:16 Uhr

In Nordwestmecklenburg investieren Landkreis und Kommunen in das Straßennetz. Nicht nur bei Groß Molzahn, sondern auch in Gadebusch und Großenhof wird gebaut. Autofahrer müssen mit Behinderungen und Vollsperrungen rechnen.