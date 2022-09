Die Jeanine-Vahldiek-Band lockte rund 50 Musikfans in die Stadtbibliothek. Foto: Martina Torner up-down up-down Nach Jeanine-Vahldiek-Band Stadtbibliothek Gadebusch wird erneut zum Konzertsalon Von Michael Schmidt | 22.09.2022, 15:49 Uhr

In der Stadtbibliothek Gadebusch können Besucher nicht nur in die Welt der Bücher, sondern auch in die der Musik eintauchen. Denn ein weiteres Konzert ist geplant.