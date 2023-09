Tierheim Roggendorf Zwölfjährige und kranke Hündin Molly wurde zwischen Kneese und Dutzow ausgesetzt Von Sarah Heider | 15.09.2023, 16:42 Uhr Nach einer Not-Operation ist Molly in der Obhut des Tierheim-Teams rund um Leiterin Meike Jaworski Foto: Sarah Heider up-down up-down

Molly wurde an einem Straßenschild angebunden. In einem Brief wurde das Tierheim-Team gebeten, die kranke Hündin einzuschläfern. Stattdessen entschieden sich eine Tierärztin für eine Not-Operation.