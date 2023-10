Am 3. Oktober eröffnet Kinder haben neuen Spielplatz auf dem Arche-Hof in Kneese Von Michael Schmidt | 03.10.2023, 17:43 Uhr Auch mithilfe von Fördermitteln aus dem EU-Programm Leader konnte das Spielplatz-Projekt in Kneese realisiert werden. Foto: Michael Schmidt up-down up-down

Am Tag der Deutschen Einheit hatten auch Kinder etwas Großartiges zu feiern. So ist für sie auf dem Arche-Hof in Kneese ein neuer Spielplatz eröffnet worden. Und das nächste Spektakel lässt nicht lange auf sich warten.