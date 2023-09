Jacken ab drei Euro Kleiderbörse Gadebusch bereitet Verkauf von Winterkleidung vor Von Michael Schmidt | 04.09.2023, 16:39 Uhr In der Kleiderbörse wird der Sortimentswechsel vorbereitet. Dabei helfen auch Michelle Gunia und Stefanie Schleinig (l.). Foto: Michael Schmidt up-down up-down

Sommersachen raus, Winterkleidung rein. In der Gadebuscher Kleiderbörse steht ein Sortimentswechsel an. Denn in wenigen Tagen beginnt dort der Verkauf von Schuhen und Textilien für die kältere Jahreszeit.