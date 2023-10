In wenigen Tagen hat das Warten ein Ende: Am bevorstehenden Wochenende lädt die evangelische Kirche in Gadebusch zu einem musikalischen Höhepunkt des Jahres ein. Am Sonnabend, den 14. Oktober, findet um 18 Uhr das diesjährige Chor- und Orchesterkonzert statt. Zu Gehör sollen Werke von Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart und Johann Sebastian Bach kommen. Seit April hat die Gadebuscher Kantorei dafür geprobt.

„45 Sänger und Instrumentalisten werden an diesem Abend gemeinsam musizieren, kündigt Kantorin Annette Burmeister an. Die Solopartien werden von Anna Baier und Katharina Scheliga (Sopran), Barbara Starke (Alt), Birgit Sader (Oboe) und Jan Baruschke (Violine) übernommen. Neben der Gadebuscher Kantorei wird auch die Sinfonietta Lübeck wieder in der evangelischen Kirche St. Jakob und St. Dionysius zu Gast sein.

Auf dem Programm stehen das „Münchner Kyrie“ von Wolfgang Amadeus Mozart, das „Gloria“ von Antonio Vivaldi, ein Kantatensatz „Jauchzet, lobet“ von Johann Sebastian Bach sowie sein Doppelkonzert für Oboe, Violine und Orchester.

Eintrittskarten sind in der Buchhandlung Schnürl- und Müller sowie an der Abendkasse erhältlich.