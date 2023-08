Selbstverteidigung Karate-Trainingslager für Kinder in Gadebusch Von Klara Zimmermann | 12.08.2023, 09:51 Uhr Nach sieben Trainingseinheiten zeigten die Kinder bei einer Vorführung, was sie gelernt haben. Foto: Klara Zimmermann up-down up-down

Sport in den Ferien: In Gadebusch haben Kinder an einem Trainingslager teilgenommen. Sie lernten dabei unter anderem, wie sie sich verteidigen können. Außerdem gab es Kinoabende und jede Menge Spiele.