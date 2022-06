Die Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Carlow sucht Nachwuchs. FOTO: Manja Potts (Archiv) Generalprobe Jugendfeuerwehr Carlow zeigt ihr Können Von Maik Freitag | 09.06.2022, 15:46 Uhr

Die Jugendfeuerwehr Carlow will am 18. Juni beim Amtswehrtag in Schlagsdorf um den Titel kämpfen. Bereits am Sonnabend um 16 Uhr präsentiert sich der Nachwuchs auf dem heimischen Sportplatz den Einwohnern.