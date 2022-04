Einige Nordwestmecklenburger trauten sich in Wohlenberg in die Ostsee, um unter Wasser nach Osterüberraschungen zu suchen. FOTO: Michael Schmidt Auf Ostereiersuche in der Ostsee So kurios war Ostern zwischen Wohlenberg und Gadebusch Von Michael Schmidt | 18.04.2022, 15:54 Uhr

Die einen sprangen in die Ostsee, die anderen tauchten in die Geschichte ein – unterschiedlicher hätte das Osterwochenende in Nordwestmecklenburg wohl kaum verlaufen können.