Die Einrichtung des Diners hat der Gastronom David Bühring seinem Restaurant Spencer Hill in Schwerin nachempfunden. Foto: Sarah Heider Gastronomie in Roggendorf David Bühring hat ein Lokal mit Feldküche eröffnet Von Sarah Heider | 08.09.2022, 13:44 Uhr

Im vergangenen Jahr hatte der Gastronom eine Feldküche in Gadebusch an der B104 eröffnet. Ein eigenes Restaurant sei jedoch von Anfang an geplant gewesen. Und der Schweriner hat noch einige Pläne.