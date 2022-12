Sie sind Spezialisten in der Berliner-Produktion: Heike Pettersch, Gerlinde Peterson, Bäckermeister Andreas Klug und Sylvia Braun (v. l.). Foto: Maik Freitag up-down up-down Hochkonjunktur in der Backstube Gadebuscher Bäckerei Klug versüßt Silvester mit 6000 Berlinern Von Maik Freitag | 30.12.2022, 11:52 Uhr

In Spanien gibt es um Mitternacht Weintrauben, in Italien rote Linsen und in Deutschland Berliner. Die Bäckerei Klug muss dafür ihre Produktion für einen Tag um das 40-fache ansteigen lassen.