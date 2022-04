Pastor Christian Schnepf (links) und Architekt Andreas Möller vor der neuen Küche im Turmzimmer. FOTO: Katrin Glüsenkamp St. Marien modernisiert In der Kirche von Groß Salitz entsteht ein Turmcafé Von Katrin Glüsenkamp | 14.04.2022, 12:22 Uhr

Das alte Turmzimmer in der St.-Marien-Kirche in Groß Salitz wurde liebevoll saniert und im skandinavischen Design eingerichtet. Bei der österlichen Orgelmusik am 23. April kann dieser Raum zum ersten Mal genutzt werden.