Viel los im Auslauf: Die Hunde im Tierheim Roggendorf halten Leiterin Meike Jaworski und Mitarbeiterin Katharina Helms ordentlich auf Trab. Foto: Sarah Heider up-down up-down Folgen der Corona-Pandemie Immer mehr Hunde und Katzen landen im Tierheim Roggendorf Von Sarah Heider | 14.09.2022, 17:02 Uhr

Obwohl das Team an der Belastungsgrenze arbeitet, will es an den Hilfstransporten in die Ukraine festhalten. Für diesen scheinbaren Widerspruch gab es schon den einen oder anderen Hass-Kommentar.