Barbiermeister Mohammed Ahmed (rechts) lernte sein Handwerk von seinem Onkel Ahmed Ahmed. Foto: Sarah Heider up-down up-down Neuer Laden in Gadebusch Barber-Shop Antalya eröffnet am 1. März am Marktplatz Von Sarah Heider | 13.02.2023, 16:44 Uhr

Mehrere Kunden hatten in den Filialen Grevesmühlen und Anklam nach einem Laden in Gadebusch gefragt. Dem kommt Familie Ahmed im nächsten Monat nach. Was Kunden an Angeboten erwartet.