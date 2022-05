Mit selbstgebauten Getränke- und Musikhaltern kann jeder am Herrentag wieder durch Nordwestmecklenburg ziehen. FOTO: Maik Freitag Herrentag in NWM Feiern mit Rockmusik, Strandfeeling, Hüpfburg und Tombola Von Maik Freitag | 23.05.2022, 12:23 Uhr

Am Herrentag kann gefeiert werden: Im Rauchhaus Möllin, im Tamila Beachclub und in Rosenow wird es deftig, in Bülow gibt es Freikarten für das Rehna Open Air zu gewinnen und in Kastahn startet das Ringreiten wieder.