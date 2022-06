Das „Hamburg Stage Ensemble“ gastierte bereits in vielen Ländern. FOTO: Hamburg Stage Ensemble Konzert Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ erklingen in Gadebuscher Stadtkirche Von Holger Glaner | 07.06.2022, 15:12 Uhr

Das „Hamburg Stage Ensemble“ gastiert am Sonntag in der Münzstadt, Eintrittskarten sind in der Buchhandlung Schnürl & Müller und an der Abendkasse erhältlich.