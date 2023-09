Guten Morgen Hohe Spritpreise treiben Autofahrer nach Polen Eine Kolumne von Holger Glaner | 05.09.2023, 05:00 Uhr Tanken macht angesichts konstant und boshaft hoher Spritpreise hierzulande keinen Spaß. Foto: Holger Glaner up-down up-down

Tanken in MV tut weh im Portemonnaie. Warum das so ist, darüber macht sich Redakteur Holger Glaner so seine Gedanken.