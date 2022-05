Auf der gefährlichsten Straße der Welt war er bereits unterwegs. Nun eröffnet Gerald Keller in Stove bei Carlow ein Hostel für Radtouristen und bietet auch einen Kanuverleih an. FOTO: Michael Schmidt Abenteurer mit neuen Plänen Gerald Keller will in Stove Unterkunft für Radtouristen eröffnen Von Michael Schmidt | 17.05.2022, 15:30 Uhr

Er radelte bereits an einem Abgrund in Bolivien und ist jetzt mit einem neuen Projekt im mecklenburgischen Stove am Start: Gerald Keller.