Aus einem Trafo-Häuschen in Botelsdorf soll eine Artenschutzstation werden: Der stellvertretende Bürgermeister Siegfried Hellwick nahm den Schlüssel von Gunther Kerber, Mitarbeiter im Baumanagement der Wemag Projektgesellschaft, entgegen. Foto: Sarah Heider up-down up-down Projekt für den Artenschutz Gemeinde Veelböken verwandelt zweites Trafohaus in Heim für Vögel Von Sarah Heider | 29.09.2022, 15:39 Uhr

Wie das Trafohäuschen im Ortsteil Frauenmark soll der Turm in Botelsdorf zur Artenschutzstation ausgebaut werden. Ein Blick in andere Gemeinden zeigt: Auch eine Bar oder ein Ferienhaus können in den ausgedienten Stationen entstehen.