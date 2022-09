Einwohner der Gemeinde Veelböken wollen sich erneut auf die Drahtesel schwingen und eine Radtour starten. Archivfoto: Michael Schmidt up-down up-down Veranstaltungstipp Gemeinde Veelböken lädt Einwohner zu einer Radtour nach Rehna ein Von Michael Schmidt | 27.09.2022, 13:40 Uhr

Von ihrer sportlichen Seite will sich die Gemeinde Veelböken präsentieren. Sie organisiert am 2. Oktober eine Radtour in die Klosterstadt Rehna.